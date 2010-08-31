Університет внутрішніх справ перетворено у Національну академію

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1709-р від 27 серпня погодився з пропозицією Міністерства внутрішніх справ щодо реорганізації Київського національного університету внутрішніх справ шляхом перетворення у Національну академію внутрішніх справ.

Текст відповідного розпорядження розміщений на Урядовому порталі.

Водночас уряд погодився з тим, що Академію управління Міністерства внутрішніх справ буде приєднано до Національної академії внутрішніх справ та на її базі буде створено Навчально-науковий інститут управління Національної академії внутрішніх справ.

Реорганізація здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених Міністерству внутрішніх справ на підготовку кадрів.

Уряд також установив, що слухачі, курсанти, студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, що реорганізуються, продовжують навчання у Національній академії внутрішніх справ.

Кабінет міністрів доручив МВС затвердити за погодженням з Міністерством освіти і науки статут Національної академії внутрішніх справ, а також разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади подати впродовж місяця пропозиції щодо приведення актів Кабінету міністрів України у відповідність з цим розпорядженням та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим розпорядженням.

Розпорядження уряду набирає чинності одночасно з указом Президента України про збереження за академією статусу національної.