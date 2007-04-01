Найпривабливішим чоловіком на Землі визнали іспанця (фото)

Найпривабливішим чоловіком на Землі визнали іспанця Хуана-Гарсію Постіго, передає 5 канал

Він виборов титул "Містер Світу - 2007".

Красень від зворушення не стримав сліз. З іспанцем уклали річний контракт. Впродовж року разом із Місс Світу як посол доброї волі Постіго братиме участь у благодійних та екологічних кампаніях. Вперше за всю історію конкурс провели у Китаї. Суперничали з іспанцем 56 чоловіків з різних країн світу. Серед них і двадцятип`ятирічний українець Євген Дудін, якому вдалося вийти до півфіналу. Від початку найпривабливіші чоловіки планети доводили, що їхня краса полягає не лише у зовнішностіі. Журі оцінювало вміння готувати та вправлятися у кунг-фу. Також зараховували швидкість реакції та міцність м`язів. Друге місце у конкурсі посів бразилець, а третє - китаєць.