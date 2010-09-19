Сербія розраховує першою почати будівництво "Південного потоку"

Сербія розраховує першою з європейських країн почати до кінця 2012 року будівництво наземної ділянки газопроводу «Південний потік», заявив у суботу генеральний директор сербської державної компанії «Сербіягаз» (Srbijagas) Душан Баятович.

«Південний потік» ввійде до Сербії з Болгарії в районі міста Заєчар, його довжина на території Сербії становитиме 450 кілометрів. За оцінкою Баятовича, яку наводить РІА "Новости", «цей план буде здійснений, якщо підготовчі роботи продовжаться нинішніми темпами».

Він також повідомив, що техніко-економічне обгрунтування будівництва сербської ділянки «Південного потоку» буде підготовлено спільно з російськими партнерами до кінця листопада, при цьому, на його думку, будівництво газопроводу не поставить під загрозу домовленості «Газпрому» з Україною в газовій сфері.