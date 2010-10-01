Задля громадського телебачення ліквідують державні телерадіокомпанії

Національна громадська телерадіокомпанія після завершення дворічного перехідного періоду становлення фінансуватиметься за рахунок абонентської плати та не транслюватиме в ефірі комерційну рекламу.

Про це йдеться у Концепції створення і діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ), яка була затверджена сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

”Національне громадське телебачення і радіомовлення становить систему мовлення, призначену для громадськості і фінансовану та контрольовану нею. Громадське телерадіомовлення має незалежну програмну політику та орієнтується у своїй редакційній політиці на якнайширше задоволення інформаційних потреб усіх громадян. Її фінансово-господарська діяльність позбавлена впливу з боку будь-якої з гілок державної влади всіх рівнів, а також політичних, економічних, релігійних та інших соціальних груп”, - йдеться у документі.

Основною метою діяльності НГТУ є об’єктивне і неупереджене інформування суспільства про всі події внутрішнього життя країни та світу, формування розвинутого громадянського суспільства, записано в Концепції.

Згідно із документом, Національна громадська телерадіокомпанія України створюється шляхом прийняття Верховною Радою Закону “Про створення Національної громадської телерадіокомпанії України”.

При цьому НГТУ повинна стати організацією у формі юридичної особи, що створюється як установа публічного права, яка не має на меті отримання прибутку.

”З метою задоволення суспільних потреб Фонд державного майна України ліквідовує Національну телекомпанію України, Національну радіокомпанію України та обласні телерадіокомпанії і передає майно, яке перебувало на балансі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та обласних телерадіокомпаній на баланс Національній громадській телерадіокомпанії України. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить процедуру передачі Національній громадській телерадіокомпанії України частот, які належали Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України та обласним телерадіокомпаніям”, - пояснюється в концепції механізм утворення НГТУ.

Як зазначено в документі, фінансування НГТУ здійснюється за рахунок державного бюджету України (протягом перехідного періоду), абонентської плати, коштів, отриманих від виробництва та трансляції реклами (впродовж перехідного періоду), добровільних, благодійних внесків, пожертвувань фізичних i юридичних ociб, їхніх спонсорських внесків, здійснених відповідно до законодавства, а також інших, не заборонених законодавством надходжень.

”Основним джерелом фінансування впродовж перехідного періоду (два роки) залишатиметься державний бюджет України. Перші два роки становлення НГТУ передбачається 100-відсоткове бюджетне фінансування... Протягом наступних двох років здійснюється поетапне скорочення бюджетного фінансування до повного його припинення. Не пізніше ніж за один рік до закінчення перехідного періоду з часу створення НГТУ запроваджує систему збору абонентської плати. До становлення НГТУ і запровадження абонентської плати допускається розміщення комерційної реклами... Після завершення перехідного періоду розміщення комерційної реклами на НГТУ припиняється”, - йдеться в документі.

У концепції також визначено, що нагляд за діяльністю установи здійснює Наглядова рада, яка формується на засадах публічності та всебічного представництва об`єднань громадян українського суспільства. До Наглядової ради НГТУ входять по одному представнику від таких категорій громадських об`єднань: освітніх, наукових; релігійних, спортивних, журналістських; правозахисних, підприємницьких, молодіжних, асоціацій органів місцевого самоврядування, профспілок, національних меншин, осіб з особливими потребами, ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших неурядових громадських організацій, які об’єднують не менше ста тисяч осіб.

Також у Наглядовій раді передбачено по одному представнику від Президента України, Кабінету міністрів, кожної фракції Верховної Ради. Число членів Наглядової ради не є сталим у зв’язку з можливою зміною кількості фракцій у ВР різних скликань.

”Наглядова рада обирає на конкурсних засадах голову правління, двох його заступників, членів правління та затверджує редакційний статут НГТУ”, - зазначено у концепції.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до протокольного рішення засідання Громадської гуманітарної ради, законопроект “Про створення Національної громадської телерадіокомпанії України”, підготовлений на базі ухваленої Концепції, повинен бути поданий до парламенту до 1 грудня.