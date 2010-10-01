Колізії в законах не дозволяють СБУ діяти ефективно
Коментує заступник голови Служби
За словами першого заступника голови СБУ Володимира РОКИТСЬКОГО, деякі положення чинного законодавства не дозволяють Службі безпеки України діяти ефективно. Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Профіль».
Перш за все, за словами В.РОКИТСЬКОГО, це стосується колізії між пунктами Закону «Про засади запобігання та протидії корупції» й статтею 112 Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якою, розслідувати факти корупції повинна прокуратура. СБУ лише викриває корупціонерів і хабарників, а потім передає справу до прокуратури.
Ще однією серйозною проблемою є відсутність в Україні інституту «контрольованої дачі хабара». «У США й країнах Європи близько 70% звинувачень у хабарництві посадовців грунтуються на результатах саме таких поліцейських операцій. В українському законодавстві навпаки існує стаття 370 Кримінального кодексу (провокація хабара), яка не дозволяє нам проводити активні оперативно-розшукові заходи», - розповів В.РОКИТСЬКИЙ.
«Окрім цього, антикорупційний пакет встановлює, на нашу думку, нереальний 15-денний термін для проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов`язані з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Стаття 9 цього закону передбачає й перевірку, в межах цього ж терміну, достовірності інформації про доходи, їх джерела й фінансові зобов`язання, зокрема за кордоном. Практика свідчить, що ці вимоги в зазначений термін виконати практично неможливо, оскільки той же запит про відсутність у особи судимості, який виконують органи внутрішніх справ, може тривати до 10 діб», - зазначив заступник голови СБУ.