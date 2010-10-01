Колізії в законах не дозволяють СБУ діяти ефективно

За словами першого заступника голови СБУ Володимира РОКИТСЬКОГО, деякі положення чинного законодавства не дозволяють Службі безпеки України діяти ефективно. Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Профіль».

Перш за все, за словами В.РОКИТСЬКОГО, це стосується колізії між пунктами Закону «Про засади запобігання та протидії корупції» й статтею 112 Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якою, розслідувати факти корупції повинна прокуратура. СБУ лише викриває корупціонерів і хабарників, а потім передає справу до прокуратури.

Ще однією серйозною проблемою є відсутність в Україні інституту «контрольованої дачі хабара». «У США й країнах Європи близько 70% звинувачень у хабарництві посадовців грунтуються на результатах саме таких поліцейських операцій. В українському законодавстві навпаки існує стаття 370 Кримінального кодексу (провокація хабара), яка не дозволяє нам проводити активні оперативно-розшукові заходи», - розповів В.РОКИТСЬКИЙ.

«Окрім цього, антикорупційний пакет встановлює, на нашу думку, нереальний 15-денний термін для проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов`язані з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Стаття 9 цього закону передбачає й перевірку, в межах цього ж терміну, достовірності інформації про доходи, їх джерела й фінансові зобов`язання, зокрема за кордоном. Практика свідчить, що ці вимоги в зазначений термін виконати практично неможливо, оскільки той же запит про відсутність у особи судимості, який виконують органи внутрішніх справ, може тривати до 10 діб», - зазначив заступник голови СБУ.