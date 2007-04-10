МВС попереджає: провокатори можуть використати форму міліціонерів

Міліція Києва просить учасників масових заходів 10 квітня - політичних партій та громадських організацій дотримуватися чинного законодавства і виявляти високу культуру, повагу одне до одного та не піддаватися на можливі провокації. У заявках, поданих до Київської міської державної адміністрації на проведення мітингів на підтримку Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та проти нього, зазначено близько 750 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в м.Києві, наразі перевіряється інформація про можливі дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації у столиці та дискредитацію співробітників міліції в очах населення. “Провокатори можуть використати формений одяг співробітників міліції та активно застосовувати усілякі методи збурення суспільної думки, включаючи заходи фізичного впливу стосовно учасників масових акцій”, - зазначається у повідомленні.

Водночас ЦГЗ ГУМВС в м.Києві заявляє, що “працівники міліції діятимуть виключно в межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України “Про міліцію”.

Як запевняє столичний главк, криміногенна ситуація в Києві повністю контролюється і міліція Києва готова протистояти злочинним проявам.

На охороні громадського порядку задіяно 6 тисяч осіб з особового складу та 1 тисяча з резерву МВС із різних регіонів України.

Столична міліція радить 10 квітня обмежити своє пересування в тих місцях, де об’єднана опозиція та коаліція проводитимуть свої акції: Майдан Незалежності, площі Арсенальна, Бессарабська, Європейська, Поштова, Контрактова, Софійська, Михайлівська та Л.Толстого, вулиці Хрещатик, Жилянська, Грушевського, Банкова та Різницька.