Міліція готується до найгіршого

Працівники правоохоронних органів чекають з сьогоднішнього дня спровоковані зіткнення між представниками протиборчих сил.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Віктор СУСЛОВ в інтерв`ю, опублікованому в газеті «Комсомольская правда» в Украине» від 10 квітня 2007 р.

«Думаю, вірогідність зіткнень різко зросте, починаючи з 10 квітня», - сказав В.СУСЛОВ. За його словами, це пов`язано з тим, що в середу, 11 квітня, Конституційний суд України почне розгляд конституційності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКО про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

«Ми маємо в своєму розпорядженні інформацію про те, що деякі екстремістськи-налаштовані політичні сили планують спровокувати зіткнення, щоб зірвати засідання суду і підстьобнути Президента до введення надзвичайного положення до того, як суд ухвалить своє рішення. Очікуються серйозні провокації», - сказав В.СУСЛОВ.

За його інформацією, МВС вже організувало посилену охорону в місцях найбільшого скупчення людей, що представляють протиборчі сили, інтенсивно працюють також підрозділи ДАІ і патрульно-постова служба.

На прохання керівництва Кабміну, Верховної Ради, ЦВК і Генеральної прокуратури збільшена охорона в будівлях цих органів державної влади, - повідомив В.СУСЛОВ. Зокрема, за його словами, Верховну Раду сьогодні охороняють близько тисячі міліціонерів. На цих об`єктах також працюють оперативно-слідчі групи, оскільки будь-яка протиправна дія має бути задокументована і знята на відео для залучення до відповідальності порушників закону.

В.СУСЛОВ також підтвердив, що до Києва з інших регіонів доставлені співробітники спецпідрозділу «Беркут».

«Це не чутки. Ці люди дійсно зараз в Києві, але поки вони знаходяться в резерві. Справляємося силами Київського гарнізону», - сказав заступник міністра.

На думку В.СУСЛОВА, зараз першими в «групі ризику» стоять судді Конституційного суду. Безпосередню охорону перших осіб держави, за його словами, здійснює Управління державної охорони, яке підпорядковується Президенту. Згідно з чинним законодавством, воно забезпечує безпеку Президента, голови ВР, прем`єр-міністра, першого заступника голови парламенту, першого віце-прем`єра, генерального прокурора, міністра закордонних справ, голів Конституційного і Верховного суду.

Щодо введення в країні надзвичайного положення, заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що таке рішення Президента, відповідно до Конституції, має бути затверджене на засіданні Верховної Ради. Якщо парламент не затвердить, то рішення буде незаконним, і Президент не зможе його ввести, - підкреслив В.СУСЛОВ.

Відповідаючи на запитання про можливість зіткнення силовиків, зокрема, спецпідрозділу СБУ «Альфа» і міліції, В.СУСЛОВ сказав, що виключає такий варіант.

«Упевнений, всі політичні питання будуть вирішені мирним шляхом, і силового зіткнення не буде», - сказав він. При цьому він додав, що якщо дійде до зіткнень, то «це будуть зіткнення не між підрозділами силових структур, а між людьми, що сповідають різні політичні погляди».

Якщо ж керівництво силових структур допустить подібне, то, на думку В.СУСЛОВА, «розколються самі ці відомства, і загроза громадянської війни стане реальною».

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, тільки сьогодні для участі в масових акціях проти розпуску ВР до Києва прибуло більше 9 тисяч осіб. За станом на сьогоднішній день в центрі Києва в різних місцях встановлено 616 наметів прихильників антикризової коаліції.

Зокрема, на Майдані Незалежності з ранку зібралося близько 5 тисяч прихильників коаліції, що чекають на проведення мітингу.

Разом з тим, на Європейській площі зібралися прихильники опозиції.