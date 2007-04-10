Голова СБУ відправив депутатів до МЗС

Перший заступник голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує, що за діяльністю СБУ існує багаторівнева система контролю і нагляду, яка чітко виписана в національному законодавстві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що, зокрема, відповідно до статті 14 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” здійснюється прокурорський нагляд за дотриманням законності усіма підрозділами Служби безпеки України при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.

У СБУ народним депутатам запропонували про всі факти порушень прав громадян повідомляти правоохоронні органи у порядку, визначеному законом.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що Служба безпеки України і надалі діятиме, чітко дотримуючись чинного законодавства та усвідомлюючи відповідальність перед громадянами України.