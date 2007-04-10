Завтра “Газ України” відключить від газопостачання “Київенерго”

Сьогодні дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Газ України» доручила ВАТ “Київгаз” і УМГ “Київтрансгаз” відключити з 11 квітня від газопостачання АЕК “Київенерго”. Таке рішення ДК “Газ України” прийняла через значну заборгованість АЕК “Київенерго” перед Компанією за спожитий цього року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК “Газ України”.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на високий рівень оплати населенням спожитого газу, борг АЕК “Київенерго” перед ДК “Газ України” з початку 2007 р. перевищив 72 млн. грн.

Всупереч наданим гарантіям про термінове погашення заборгованості, столична теплоенергетика не тільки не зменшила борги, а й наростила їх. АЕК “Київенерго” в середньому протягом доби споживає природного газу на 4 млн. грн.

Відключити від газопостачання АЕК “Київенерго” доручено відповідно до порядку пооб’єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 08.12.06 №1687.

ДК “Газ України” проінформувала також про відключення від газопостачання підприємство-боржника Київську міську державну адміністрацію.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» і ДК "Газ України" проводять відключення від газопостачання підприємств ТКЕ–боржників на виконання рішень наради в Кабінеті міністрів України, яка пройшла під головуванням віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА 21 березня 2007 р.

На нараді в А.КЛЮЄВА було прийняте рішення надавати обсяги природного газу лише тим підприємствам ТКЕ, які забезпечать рівень розрахунків не нижче 85%.

ДК "Газ України" надала доручення облгазам на відключення або обмеження газопостачання 292 підприємств комунальної теплоенергетики відповідно до підтверджених лімітів газу.

Станом на 29 березня ц.р., ДК "Газ України" відключила або обмежила газопостачання 809 котельних підприємств ТКЕ-боржників.

В результаті прийнятих заходів впродовж десяти днів - з 19 по 29 березня - рівень розрахунків підприємств ТКЕ зріс на 6% (з 52% до 58%).