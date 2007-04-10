Партія регіонів вимагатиме спростування через суд

Партія регіонів у судовому порядку вимагатиме від “Нашої України” спростувати недостовірну інформацію щодо тиску на суддів Конституційного суду з боку коаліції та Кабінету міністрів.

Про це йдеться в заяві прес-служби Партії регіонів, текст якої переданий УНІАН.

У заяві зазначається, що через публічні заяви деяких суддів Конституційного суду України, призначених у КС за квотою Президента, про публічний тиск на них з боку певних політичних сил, депутати Коаліції національної єдності звернулися до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом втручання в діяльність судових органів, встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які вдалися до такого протиправного втручання, а також вжити негайних заходів щодо припинення такого тиску.

”Натомість, через декілька годин після цього прес-служба партії «Наша Україна» розповсюдила чергову безглузду та безвідповідальну заяву про нібито погрози прем’єр-міністра на адресу голови Конституційного суду, а також про сумнівний характер рішення КСУ в таких умовах”, - наголошується в заяві прес-служби.

На думку представників Партії регіонів, така заява пов’язана виключно з намаганнями “наперед виправдати свої дії щодо підготовки сумнівного з правової точки зору указу Президента та заздалегідь піддати сумніву майбутнє законне рішення Конституційного суду України з приводу Указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

”Такі дії представників «Нашої України» насправді мають ознаки тиску як на весь склад КСУ, так і на суспільну думку”, - вважають у Партії регіонів.

У зв’язку з цим, зазначається у заяві прес-служби ПР, “ми змушені звернутися до суду з вимогою спростувати недостовірну інформацію та до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, оскільки за втручання у діяльність судових органів законодавством України передбачена кримінальна відповідальність”.

Партія регіонів ще раз наголошує, що виконає “будь-яке рішення Конституційного суду України – єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні “Наша Україна” звинуватила коаліцію та Кабінет міністрів України під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА у тиску на Конституційний суд і судову систему України взагалі. У заяві партії зазначається, що п’ятеро членів Конституційного Суду заявили про те, що певні політичні сили через своїх представників публічно вчиняють грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад Конституційного Суду. Це, на думку суддів, унеможливлює їхню участь у розгляді питань щодо законності дострокових виборів. "Наша Україна" переконана, що заява членів КС є наслідком посиленого тиску з боку колишньої правлячої коаліції та уряду В.ЯНУКОВИЧА на Конституційний суд та судову систему України взагалі.