Ющенко прокоментував можливе рішення КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що тлумачення Конституційного суду мусять поважати всі учасники процесу.

В інтерв’ю для представників іноземної преси В.ЮЩЕНКО наголосив, що він ніколи не говорив про те, що буде ставитись більше чи менш уважно до рішень КС. «Я переконаний, що це правило для всіх сторін – як Конституцію, як тлумачення Конституційного суду мусять поважати всі учасники процесу, і це можливо є одним із фундаментальних моментів демократії», - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні йде багато дискусій з приводу його указів, але ніхто не ставить під сумнів його посилання на порушення 83 статті Конституції щодо принципів формування коаліції в парламенті. Він повторив свою позицію, що саме цей процес призвів до парламентської кризи. «Указ Президента - це документ наслідків, а не документ першопричини», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що сьогодні немає іншого варіанту, ніж проведення дострокових виборів.

Водночас, говорячи про можливе рішення КС на прохання журналістів, В.ЮЩЕНКО зауважив, що нюансів може бути багато. «В будь-якому випадку, мова йде про цілу систему заходів, висновків, які потрібно буде врахувати», - сказав він.

При цьому Президент зауважив, що його дуже насторожує процес, який сьогодні відбувається навколо роботи КС.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що свого часу голова КС намагався подати у відставку, але її не прийняли, нагадав також і про сьогоднішню заяву п’яти суддів про тиск на Конституційний суд. «Це все говорить про те, що створюється дуже складна політична ситуація навколо роботи КС, яка посилює очікування, в тому числі і серед населення, і політичних сил, що рішення КС може бути сприйнято як одностороннє», - сказав Президент, застерігши при цьому від такого розвитку подій.

В.ЮЩЕНКО сказав, що вважає неприпустимим те, що перед КС ставляться питання політичного характеру, а не правового.

Він також наголосив, що хотів би, щоб у нашій державі рішення КС не обговорювались, а виконувались. «Я щиро цього хочу», - сказав Президент, зауваживши водночас, що добре знає ситуацію, яка створилась сьогодні навколо КС і суддів КС.

“Ця ситуація розгорнута не Президентом, і, на жаль, на мій погляд, вона є небезпечною для того, щоб дати можливість КС визначитись виключно у правовій площині», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, п`ятеро суддів КС заявили про свою відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил, грубого тиску, як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».

У вівторок, 17 квітня, Конституційний Суд розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264.

“Наша Україна” сьогодні звинуватила коаліцію і Кабінет міністрів України під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА в тиску на Конституційний Суд і судову систему України взагалі.

Партія регіонів, у свою чергу, заявила, що в судовому порядку вимагатиме від «Нашої України» спростувати недостовірну інформацію про тиск на суддів КС з боку коаліції і Кабміну.