Світовий газетний конгрес може відбутися в Україні

Світовий газетний конгрес відбудеться в Україні в 2012 році. Таке попереднє рішення озвучив президент Світової газетної асоціації (World Association of Newspapers and News Publishers - WAN-IFRA Гевін О`РЕЙЛЛІ на раді директорів WAN-IFRA під час роботи світового форуму редакторів, який проходив у Гамбургу (Німеччина).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації незалежних регіональних видавців України.

"Ми одержали запрошення від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести в Києві Світовий газетний конгрес в 2012 році. Ми погодимо це питання з Радою директорів упродовж найближчих місяців", - повідомив він.

За інформацією прес-служби Асоціації незалежних регіональних видавців України, вже цього року в Україні побуває генеральний директор WAN-IFRA Крістоф РАЙС, який відкриє Всеукраїнський газетний конгрес 29 жовтня. У роботі конгресу візьмуть участь майже двісті перших осіб газет і мультимедійних компаній.

«Обидва конгреси, які відбудуться в Україні, - дуже важливий крок для розвитку демократії, - коментує обраний в Гамбургу представник України в раді директорів WAN-IFRA Олександр ЧОВГАН. - Принаймні, в той час, коли в політичних колах мусуються ідеї про «російський варіант», Україна повинна вибрати власний шлях, вигідний для нашої країни. А без підтримки демократичної Європи цей шлях пройти буде неможливо".

Світова газетна асоціація, яка планує провести в Україні Світовий газетний конгрес в 2012 році, є некомерційною, недержавною організацією, яка створена в 1948 році і представляє понад 18 тисяч видань на п`яти континентах. WAN-IFRA має статус офіційного консультанта, який представляє інтереси газетної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і в Раді Європи.

Один з напрямів діяльності – захист і просування економічної незалежності газет як необхідної умови для цієї свободи. З приходом нової влади в 2010 році журналісти і правозахисні організації заговорили про обмеження свободи слова в Україні. Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що в Україні ще багато необхідно зробити для забезпечення свободи слова, відзначили в прес-службі Асоціації незалежних регіональних видавців України.