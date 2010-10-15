У лікарні померла ще одна потерпіла у ДТП під Марганцем

Сьогодні вночі у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова померла ще одна постраждала у ДТП під Марганцем жінка 1936 року народження.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на керівництво лікарні.

Сьогодні вранці також було прооперовано постраждалого у ДТП чоловіка. Його стан стабільний.

Станом на 9.00 15 жовтня в обласній лікарні Дніпропетровська перебувають 8 постраждалих в аварії «в стані середньої тяжкості». Травмовані знаходяться під постійним наглядом провідних фахівців лікарні та Дніпропетровської медичної академії. Вони повністю забезпечені необхідними ліками.

Кількість жертв трагедії під Марганцем зросла до 45 осіб.