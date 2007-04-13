Міжнародна конференція щодо відродження територій після закриття атомних об`єктів

З 17 по 19 квітня в місті Славутич Київської області (Проспект Дружби народов,7) пройде третя підсумкова міжнародна конференція «Соціально-економічне відродження територій після закриття атомних об`єктів».

На конференції будуть підведені підсумки роботи Програми Великобританії «Пом`якшення соціально-економічних наслідків після закриття атомних об`єктів в Центральній і Східній Європі», яка протягом п`яти років була істотною підтримкою у вирішенні соціальних проблем в Литві (Ігналіна), Болгарії (Козлодуй) і Україні (Славутич).

В ході конференції буде оприлюднена інформація про реалізовані проекти і їх результативність, інноваційні підходи до вирішення проблем, що стосуються міст-супутників атомних електростанцій, які виводяться з експлуатації.

Учасники поділяться досвідом соціально-економічного відродження міст-супутників АЕС, обговорять актуальні питання і їх потенційні рішення, механізми державної і муніципальної підтримки місцевого розвитку та їх вплив на результати соціально-економічного розвитку регіонів.

У конференції візьмуть участь делегації високого рівня з Росії, Литви, Білорусії, Болгарії, України і Великобританії. В рамках програми конференції учасники відвідають об`єкти, створені в рамках проектів в Славутичі, а також Чорнобильську атомну електростанцію.

Узагальнені результати програми будуть представлені в книзі, виданій до конференції.

Докладніша інформація про Програму:

http://www.dti.gov.uk/energy/environment/soviet-nuclear-legacy/index.html)

Докладніша інформація про результати програми Міністерства торгівлі і промисловості Великобританії в місті Славутичі: www.investing.org.ua

За докладною інформацією про конференцію звертайтеся до Лариси Нікітенко:

lar@bda.org.ua тіл. 2-47-80, 2-47-85

cpp@slavutich.kiev.uaтіл./факс 2-96-86