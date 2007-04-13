План економічного дива за Януковичем

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що найбільш перспективними галузями, які забезпечать швидке зростання економіки, на сьогодні в Україні є машинобудування, будівництво, роздрібна торгівля, сільське господарство та фінансовий сектор.

“Держава буде послідовно поліпшувати регулювання цих галузей, надавати їм підтримку, створювати сприятливі умови. Прискорення зростання в цих галузях забезпечить створення нових робочих місць і підвищення доходів населення і бюджету”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні під час виступу на Урядовому комітеті реформ, повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів.

Разом з цим В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що, насамперед, слід забезпечити справедливу конкуренцію у приватному секторі. “Кожне підприємство має постійно шукати шляхи підвищення продуктивності праці та ефективності роботи. Лише інноваційні підходи підприємців, висока якість товарів і вільна конкуренція мають бути візитною карткою на ринку. В цьому напрямку уряд продовжить курс на послідовне скорочення участі держави в економічній діяльності”, - зазначив він.

Водночас, на думку прем’єра, необхідно підвищити ефективність самої держави, зокрема державного апарату, підвищити якість послуг центрального держапарату. “Кожна копійка бюджетних коштів має працювати на людей. Це в повній мірі стосується і місцевого самоврядування. Його завдання забезпечити максимальне використання економічного потенціалу територій”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.