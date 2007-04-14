У зіткненні УАЗа з ЗІЛом загинуло четверо людей

У Криму на мосту об`їзної дороги м.Інкерман внаслідок лобового зіткнення автомобіля УАЗ-3241 та автомобіля ЗІЛ-130 загинуло четверо осіб, ще трьох осіб з травмами середньої ступені тяжкості госпіталізовано до 1-ї міської лікарні м. Севастополь.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля УАЗ-3241. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 109 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 23 особи та 117 - травмовано.