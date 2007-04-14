Весілля потрапило в ДТП: семеро поранених у трьох жигулях

У Криму сьогодні на 15-му кілометрі автодороги Сімферополь-Севастополь сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 7 людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ДАІ, автомобіль ВАЗ-21104 при обгоні на крутому повороті виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль ВАЗ-21103, що рухався у зустрічному напрямку (своєю смугою руху у весільному кортежі). Потім наступний з кортежу автомобіль ВАЗ-21099, врізавшись з автомобілем ВАЗ-21104, що розвернувся в результаті зіткнення на 90 градусів, виїхав на узбіччя, де, збиваючи дорожній знак, зупинився, зависаючи правою задньою частиною над кюветом.

В результаті дорожньої аварії постраждали семеро людей: водій автомобіля ВАЗ-21104 (1974 року народження), пасажирка цього автомобіля (1986 року народження); водій автомобіля ВАЗ-21103 (1983 року народження), а також чотири пасажирки цієї машини (1984, 1986, 1987 і 1988 років народження).