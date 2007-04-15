Корону ”Міс Україна-2007” завоювала студентка з Ужгорода (фото)

Переможницею 17 національного конкурсу краси "Міс Україна-2007" стала 21-річна Ліка Роман з Ужгорода. Вона представлятиме Україну на конкурсі міс світу, а також отримає нагороду 250 тис. грн., повідомляє РБК-Україна

Ліка Роман навчається на 5 курсі Ужгородського університету на факультеті міжнародних відносин. Як розповіла дівчина – тато її музикант, мама дизайнер верхнього одягу.

Ліка у вільний час любить танцювати, грати на фортепіано та кататися на лижах.

Відповідаючи на запитання, яке основне завдання ставить перед собою, як міс Україна вона сказала: "В Україні багато людей, які потребують допомоги, і я хочу їм допомогти".

Першою віце-міс журі обрало 16-річну Ганну Габ з Черкас. Вона отримає приз 50 тис. грн. Другою віце міс стала 21-річна Галина Андреєва з Одеси, яка також отримала титул міс глядацьких симпатій.

За право представляти Україну на конкурсі "Міс світу" боролися 26 претенденток з різних міст України, які стали переможницями в регіональних відбіркових турах. Конкурс проходив напередодні ввечері в національному палаці "Україна".