Корону ”Міс Україна-2007” завоювала студентка з Ужгорода (фото)
Ліці Роман - 21 рік
|Ліка Роман. Фото Reuters/Yahoo!
Ліка Роман навчається на 5 курсі Ужгородського університету на факультеті міжнародних відносин. Як розповіла дівчина – тато її музикант, мама дизайнер верхнього одягу.
Ліка у вільний час любить танцювати, грати на фортепіано та кататися на лижах.
Відповідаючи на запитання, яке основне завдання ставить перед собою, як міс Україна вона сказала: "В Україні багато людей, які потребують допомоги, і я хочу їм допомогти".
Першою віце-міс журі обрало 16-річну Ганну Габ з Черкас. Вона отримає приз 50 тис. грн. Другою віце міс стала 21-річна Галина Андреєва з Одеси, яка також отримала титул міс глядацьких симпатій.
За право представляти Україну на конкурсі "Міс світу" боролися 26 претенденток з різних міст України, які стали переможницями в регіональних відбіркових турах. Конкурс проходив напередодні ввечері в національному палаці "Україна".