ПАРЄ рекомендують провести термінові дебати щодо України

Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи рекомендує провести термінові дебати стосовно України з ухваленням резолюції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Страсбурзі член Бюро, депутат Державної думи РФ Костянтин КОСАЧОВ.

Він також відзначив, що під час обговорення цього питання на Бюро сьогодні вранці висловлювалися думки здебільшого про те, що ПАРЄ під час ухвалення резолюції повинна утримуватись від втручання у внутрішні справи України.

«Поживемо - побачимо, яка буде дискусія», - сказав К.КОСАЧОВ.

Як повідомлялося, сьогодні в Страсбурзі відкривається друга частина чергової сесії ПАРЄ. Остаточне рішення про проведення дебатів ухвалюється Асамблеєю в сесійному залі в перший день роботи під час затвердження порядку денного.