Україна і Росія створять робочу групу з перегляду газових контрактів

Україна і Російська Федерація створять робочу групу з перегляду газових контрактів від 2009 року.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу, коментуючи результати переговорів із головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ 27 жовтня.

«Учора вперше голова уряду Росії погодився створити робочу групу, і така група буде створена. Ми конкретно з ним переговорили, що в контракті нас не влаштовує. Я сказав, що нас все влаштовує, тільки він не рівноправний. Тому з цієї позиції ми маємо його переглянути», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр також заявив, що Україну влаштовує ціна на російський газ у першому кварталі 2011 року в розмірі 230-235 доларів за тисячу кубометрів. «Перший квартал завжди доволі тяжкий, і тому така ціна нас на перший квартал, в принципі, влаштовує», - сказав він.