У Києві немає де ховати померлих

У Києві планується побудувати кладовище та крематорій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її словами, наразі керівництво міста вивчає питання щодо відведення земельних ділянок Головному управлінню ритуальних послуг для облаштування нового кладовища та будівництва крематорію з колумбарієм.

“Останнім часом зростає напруженість, пов’язана з відсутністю вільних місць для поховання померлих громадян на кладовищах міста, - зауважила І.КІЛЬЧИЦЬКА. – На сьогоднішній день виняток складає лише Північне кладовище у Броварському районі. Але навіть там вільних місць вистачить лише на 3-4 роки. Хоча згідно з діючими нормативами, при існуючій чисельності жителів у Києві необхідна наявність території під кладовища площею 600 га”.

І.КІЛЬЧИЦЬКА звернулась до голів усіх постійних комісій Київради та керівників усіх її депутатських фракцій і груп з пропозицією долучитись до питань, пов’язаних з пошуком ділянок під будівництво кладовища з можливістю спорудження на ньому меморіалу почесних поховань (площею 100-150 га) та крематорію (20-25 га). Саме така площа дасть змогу забезпечити поховання в найближчі 10-15 років, зазначила заступник голови КМДА.

“У разі позитивного вирішення цих питань нам ще буде потрібен технологічний час на проектування та будівництво названих об’єктів, тож їх експлуатацію зможемо розпочати через 2–3 роки після оформлення державного акта на землю”, - сказала І.КИЛЬЧИЦЬКА.