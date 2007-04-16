Тимошенко заявляє про намір відмінити ПДВ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір відмінити стягнення податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, представляючи передвиборну програму БЮТ на міжпартійному з`їзді політичних партій, що входять до складу Блоку Юлії Тимошенко.

«Ми підготуємо такий Податковий кодекс, у якому не буде податку на додану вартість. І це не гасло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона послалася на розроблені висновки в Євросоюзі про те, що ПДВ обтяжує підприємства і створює корупційні схеми. «ПДВ створює корупцію і достатньо складні процедури, які не дають нормально працювати бізнесу. Це означає, що ми робитимемо Податковий кодекс таким, який не пригноблює підприємництво, а даватиме можливість розвиватися і розцвітати нашому бізнесу», - наголосила лідер БЮТ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла переглянути чинні нормативно-правові акти, які надають «надзвичайні повноваження чиновників і сприяють створенню системи корупції в державі».

«Ми переглянемо тисячі документів і зупинимо дію тих, які дають можливість чиновникам брати хабарі за кожний крок, коли бізнесмен стикається з чиновником», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.