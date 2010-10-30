У Черкасах накрили конвертаційний центр із обігом 30 мільйонів

У Черкасах працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України викрили організовану злочинну групу, учасники якої створили потужний конвертаційний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ, встановлено, що зловмисники зареєстрували на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, реквізити, печатки і рахунки яких використовувалися для транзиту безготівкових коштів з метою їх подальшого незаконного переведення у готівку. За даними правоохоронців, щомісячно через «конверт» незаконно проходило близько 30 млн. грн.

Під час проведення обшуків в офісі фінансових шахраїв та філії одного з банків, через касу якого видавалася готівка, вилучено оргтехніку, системи «банк-клієнт», фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, печатки та інші речові докази.

Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2, 3 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.