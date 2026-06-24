Зважені, щасливі та хвостаті: Київський зоопарк зворушив незвичною фотосесією

Тваринки в цьому процесі отримували смаколики.

Київський зоопарк показав фото чергового моніторингу стану здоров’я єнотів, носух та саванни. Відповідні світлини розміщено на сайті зоопарку, який жартома назвав цей процес "зважені та щасливі", а також підкреслив, що від перевірки "отримали задоволення всі учасники".

На фото зображено кумедних єнотів на вагах, які тримаються за них. Зокрема, на одній зі світлин видно, що єнот важить 9,1 кілограма.

Крім того, за свою сміливість та співпрацю єноти, схоже, отримували смачне заохочення з рук працівників зоопарку.

Відео дня

На іншому фото видно, що одна з носух заважила 4,8 кг, і також отримує свій смаколик просто на вагах.

Водночас саванного кота, схоже, на зважування довелося зманювати не смаколиками, а грою зі стрічками на довгій паличці.

Зірки Київського зоопарку

Як повідомляв УНІАН, у березні у соціальних мережах говорили про рись Степана з Київського зоопарку та його зайву вагу. У зоопарку зауважили, що "дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону", та показали світлини Степана, на яких він прогулюється, грається та відпочиває на гамаку.

Люди у соцмережах по-доброму жартували про Степана, зокрема, порівнюючи його з власними фізичними даними. Стосовно того що Степан, мовляв, так і не схуд до літа, люди, зокрема, жартували, що кожен з нас - трішки Степан.

Вас також можуть зацікавити новини: