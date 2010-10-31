У райуправлінні міліції Києва намагався повіситися затриманий

Сьогодні вранці у Шевченківському райуправлінні міліції Києва намагався повіситися затриманий за зберігання наркотиків чоловік 1959 року народження, але спробу суїциду припинили правоохоронці.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, житель Макарівського району, раніше судимий за зберігання наркотиків, був затриманий вчора з 1,5 кг макової соломки і доставлений до райвідділу міліції.

Сьогодні близько 10.00 він здійснив спробу накласти на себе руки, Проводиться розслідування.