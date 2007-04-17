Азаров за 9 днів втратив півмільярда

За станом на 16 квітня за 9 банківських днів до загального фонду державного бюджету не надійшло понад 500 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході заслуховування у Верховній Раді інформації Кабінету Міністрів про соціально-економічні наслідки нестабільності, що виникла після підписання указу Президента про розпуск парламенту, заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

Він підкреслив, що загострення політичної ситуації не могло не призвести до формування негативних ознак і тенденцій для економічної та фінансової стабільності держави.

За словами М.АЗАРОВА, з початку квітня значно скоротилися надходження до держбюджету. Крім того, підкреслив він, Міжнародне рейтингове агентство погіршило прогноз рейтингу України із стабільного на негативний.

Як підкреслив перший віце-прем`єр, кредитні аналітики побоюються, що Україна може дійти повномасштабної конституційної кризи, яка паралізує ухвалення політичних рішень, зупинить реалізацію вкрай необхідних державі реформ, економічних рішень і значно погіршить перспективи економічного зростання України.

За словами М.АЗАРОВА, на сьогоднішній день міжнародні інвестори, реагуючи на політичну ситуацію в Україні, заморожують інвестиційні проекти.

Крім того, за його словами, за декілька останніх днів котирування українських цінних паперів впало на 12 базисних пунктів. «На фондових ринках спостерігається безпрецедентне зниження курсу акцій вітчизняних підприємств», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, акції ліквідних підприємств впали на 20%.

Крім того, заявив перший віце-прем`єр, за 15 днів квітня значно зменшився експорт.

«Це тільки деякі ознаки, які визначають реакцію економіки на ситуацію політичної невизначеності. Уряд, знаючи добре вдачу нашої опозиції, яка в усіх абсолютно гріхах звинувачуватиме Кабмін, уже зараз заявляє, що автори сьогоднішніх тривожних явищ в економіці - не уряд і не Верховна Рада», - зазначив М.АЗАРОВ.