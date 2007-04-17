Мороз у шоці: СБУ займається неприпустимими речами

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ звинувачує Службу безпеки України в тиску на Конституційний суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сесії парламенту, зазначивши, що «втручання у роботу Конституційного суду стало явним». За словами О.МОРОЗА, «вже сьогодні зрозуміло, хто втручається».

О.МОРОЗ вважає неприпустимим, коли СБУ напередодні розгляду питання щодо конституційності указу про достроковий розпуск Верховної Ради у Конституційному суді «іде в ЗМІ із звинуваченням щодо судді-доповідача».

На переконання голови ВР, «навіть якщо щось там було достойне уваги СБУ, то треба робити розслідування, і за Кримінальним кодексом, за принципами судочинства не можна «викидати» в ЗМІ суть справи, по якій не завершено розслідування, і є по суті таємницею слідства».

О.МОРОЗ зазначив, що, з іншого боку, коли мова йде про хабарництво, то це «не підсудність СБУ, це підсудність прокуратури».

Голова ВР наголосив, що як громадянин України розцінює дану ситуацію «як тиск на Конституційний суд». «Це неприпустима річ», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України має попередню інформацію щодо отримання одним із близьких родичів судді Конституційного суду України Сюзанни СТАНІК певної кількості нерухомості та земельних ділянок на суму майже 12 млн. дол.

Того ж дня прес-служба Генпрокуратури заявила, що інформація про нібито незаконне набуття суддею Конституційного Суду України Сюзанною СТАНІК прав власності на житлові приміщення, а також отримання хабара за сприяння у розгляді справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” від 2 квітня 2007 року № 264 є неправдивою, фальсифікованою і направлена на перешкоджання виконанню суддею С.СТАНІК обов’язків судді – доповідача у справі.

Як зазначили у прес-службі, такого висновку Генпрокуратура дійшла за результатами перевірки інформації, викладеної в Інтернет-виданні „Реальна політика”, яка проводилася за заявою С.СТАНІК.