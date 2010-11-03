Результати виборів мера Миколаєва

На виборах мера Миколаєва переміг діючий міський голова Володимир ЧАЙКА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член Миколаївської міської виборчої комісії Станіслав МАЛЬЦЕВ, виборча комісія сьогодні одержала протоколи з результатами голосування на місцевих виборах з усіх 203 виборчих дільниць у місті і приступила до їх обробки.

До вечора середи були обраховані результати по виборах міського голови Миколаєва по багатомандатних округах в обласну раду і мажоритарних округах №№ 39 і 40.

За підсумками підрахунку голосів, міським головою Миколаєва залишився нинішній мер В.ЧАЙКА. За нього проголосували на 5-6 тисяч більше виборців, ніж за його найближчого суперника Сергія ІСАКОВА. (В.ЧАЙКА балотувався в мери Миколаєва від Партії регіонів, С.ІСАКОВ – від партії «Третя сила». Усього на посаду міського голови Миколаєва претендувало 11 кандидатів - УНІАН).

У Миколаївській обласній виборчій комісії ще чекають дані із семи дільниць. Протоколи, що надійшли, обробляють члени виборчкому.