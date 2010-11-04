Кабмін не скорочував пенсійні надбавки жертвам нацизму

Міністерство праці та соціальної політики України виступає з офіційним спростуванням інформації про зменшення пенсійних виплат жертвам нацизму у зв`язку із визнанням таким, що втратив чинність, пункту 3 постанови Кабміну № 530 від 28 травня 2008 року "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян".

Про це йдеться в офіційному листі прес-служби міністерства, переданому УНІАН.

Згідно з роз`ясненням прес-служби, 1 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про жертви нацистських переслідувань" щодо віку неповнолітніх в`язнів і розміру підвищення пенсій, статтями 2 і 3 якого встановлювалися відповідні надбавки в 25%, 30%, 40% і 50% до розміру щомісячної пенсії відповідно.

Згідно з "Прикінцевими положеннями" цього Закону Кабінет міністрів України зобов`язаний "у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".

Прес-служба Мінпраці підкреслює, що ні на жоден день надбавки до пенсій жертвам нацизму ні під час дії постанови, ні під час дії Закону не переставали діяти і ніколи не змінювалися у бік зменшення.

Довідка УНІАН. Постановою Кабміну №976 від 27 жовтня ц.р. визнається таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Кабміну №530 від 28 травня 2008 року "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян".

Зазначений пункт передбачає, що нарахування підвищеної пенсії або щомісячної довічної грошової соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, відповідно до Закону «Про жертви нацистських переслідувань», проводиться у таких розмірах: колишнім неповнолітнім (яким на момент ув`язнення не виповнилося 18 років) в`язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною та її союзниками в період ВВВ і Другої світової війни, а також дітям, які народилися у цих місцях, - на 25%; колишнім неповнолітнім (яким на момент ув`язнення не виповнилося 14 років) в`язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами першої, другої, третьої груп загального захворювання та з інших причин - відповідно на 50%, 40% і 30% тощо.