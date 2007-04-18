Ющенко вирішив залишитися в Києві

Заплановану на завтра, 19 квітня, робочу поїздку Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Хмельницької області перенесено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, поїздку перенесено у зв’язку з політичною ситуацією в Україні.

Нагадаємо, що 13 квітня глава держави переніс заплановану робочу поїздку до Вінницької області. За інформацією прес-служби, тоді це було зроблено у зв’язку з тим, що під час політичної кризи Президент України вирішив залишитися в Києві і продовжити свої робочі зустрічі з метою виходу з кризи.