Житель Тернополя зірвав джек-пот в 15 мільйонів

Тернополянин виграв у Суперлото Української національної лотереї 15,2 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор із маркетингу Української національної лотереї Єлисей СТАДІЄНКО, житель Тернополя зірвав джек-пот, чого раніше ще нікому не вдавалося. “До цього часу найбільшою сумою, яку вигравали у нашому Суперлото, було 10 млн. грн. Це було у червні минулого року у Києві”, - розповів він.

Тернополянин, за словами Є.СТАДІЄНКА, купив два квитки по 3 грн. і заповнив по дві комбінації на два розіграші. У попередньому розіграші у квитку збіглася лише одна цифра, але у другому розіграші в одній комбінації збіглися 5 цифр, в іншій - усі 6.

За виграшем тернополянин ще не звертався.

Торік у лотереї УНЛ також пощастило жительці Тернополя, яка виграла 8 серпня 3 млн. грн.