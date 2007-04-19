Житель Тернополя зірвав джек-пот в 15 мільйонів
За виграшем щасливчивчик ще не звертався
Тернополянин виграв у Суперлото Української національної лотереї 15,2 млн. грн.
Як повідомив кореспонденту УНІАН директор із маркетингу Української національної лотереї Єлисей СТАДІЄНКО, житель Тернополя зірвав джек-пот, чого раніше ще нікому не вдавалося. “До цього часу найбільшою сумою, яку вигравали у нашому Суперлото, було 10 млн. грн. Це було у червні минулого року у Києві”, - розповів він.
Тернополянин, за словами Є.СТАДІЄНКА, купив два квитки по 3 грн. і заповнив по дві комбінації на два розіграші. У попередньому розіграші у квитку збіглася лише одна цифра, але у другому розіграші в одній комбінації збіглися 5 цифр, в іншій - усі 6.
За виграшем тернополянин ще не звертався.
Торік у лотереї УНЛ також пощастило жительці Тернополя, яка виграла 8 серпня 3 млн. грн.