Психотропну суміш продавали як тютюн для кальяну

Працівники лінійного управління охорони у Київському метрополітені на станції метро «Лісова» затримали п’ятьох молодиків, у яких виявлено психотропні речовини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, суміш для паління молоді люди придбали у кіоску біля входу в метро. Суміш для паління продавалася під виглядом тютюну для кальяну.

При огляді кіоску оперативники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків вилучили 60 пакунків суміші для паління. 0,3 г коштувало 50 грн., а 3 г - 350 грн.

Вилучене відправлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр київської міліції.