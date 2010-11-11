За сприяння лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО вийшла друком книга заслуженого журналіста України Олександра КАРПЕНКА «Українці - від моря до моря».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

У книзі розповідається про життя українських громад за кордоном. В її основі лежать статті та фоторепортажі О.КАРПЕНКА за результатами його подорожей місцями розселення українців - у Росії. Бразилії, Португалії, Казахстані, Хорватії та в інших державах світу.

Серед питань, які ставить автор у своїй книзі, – «В чому історична місія українства, яка його національна ідея, які його визначальні риси. В чому, зрештою, причина нашої роз`єднаності?».

Як підкреслив О.КАРПЕНКО, працюючи над книгою, він прагнув об`єднати в ній всіх українців: і тих, що за кордоном, і тих, що в Україні.