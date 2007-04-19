Депутати-регіонали дізналися про злочинні наміри Пори, Тризуба та УНА-УНСО

Народні депутати – члени Партії регіонів звернулись до міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА з проханням попередити провокації опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, сьогодні депутати Павло БУРЛАКОВ, Олександр КОЗУБ, Юлія КОВАЛЕВСЬКА, Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ направили В.ЦУШКУ депутатський запит.

“За наявними даними, вже найближчим часом представники так званої «непримиренної опозиції» (зокрема, ватажки „Народної самооборони” Ю.ЛУЦЕНКО та Д.ЖВАНІЯ, а також їхні прихильники з організацій „Пора”, „Тризуб”, УНА-УНСО тощо) мають намір організувати на вулицях столиці масові заворушення, бійки та всілякі провокаційні дії по відношенню до працівників правоохоронних органів та громадян, що беруть участь у мирних акціях на вулицях Києва”, - повідомляють депутати.

Вони переконані, що “ці наміри мають на меті поглибити політичну кризу, перевести її з площини мирного протистояння громадян у безпосередньо „гарячу”, невідворотно криваву стадію”.

“Ми вважаємо за необхідне зазначити, що з боку прихильників Партії регіонів, що беруть участь у масових мирних акціях у столиці, не було і ніколи не буде вчинятися жодних провокаційних чи протизаконних дій проти будь-кого. Ми уповноважені заявити від усіх наших однодумців, що вони гарантують збереження спокою та мирне, толерантне ставлення до носіїв інших поглядів”, - наголошують депутати-“регіонали”.