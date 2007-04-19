Міліція вибачається, але буде обшукувати

МВС попереджає, що працівники міліції в найближчі дні здійснюватимуть у центрі Києва “поверховий огляд підозрілих осіб.”

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, згідно з поданими до Київської міської державної адміністрації від різних політичних сил заявками на проведення масових акцій, у найближчі дні у центрі Києва очікується перебування великої кількості громадян. Враховуючи це, а також наявну оперативну інформацію про можливість провокаційних дій з боку екстремістськи налаштованих осіб, Міністерством внутрішніх справ України буде посилено заходи з охорони громадського порядку в місцях проведення таких заходів.

Зокрема, з метою гарантування безпеки людей працівники міліції встановлюватимуть на потенційно складних ділянках розділяючі турнікети, перекриватимуть рух автотранспорту поблизу головних майданів у центрі Києва та здійснюватимуть поверховий огляд підозрілих осіб на предмет виявлення і вилучення заборонених предметів та речей. З цією ж метою (незалежно від політичного чи ідеологічного представництва громадян) міліція вибірково перевірятиме наметові містечка, розташовані в громадських місцях Києва.

У зв’язку з чим МВС України заздалегідь приносить вибачення киянам та гостям столиці за можливі незручності, зумовлені необхідністю надійного забезпечення громадського спокою та попередження протизаконних проявів у суспільно небезпечних формах.

МВС України висловлює подяку громадянам, які раніше брали участь у таких заходах, за високу політичну культуру, повагу до закону і толерантність до своїх політичних опонентів, а також сподівається, що й надалі своїми діями учасники масових заходів підтримають авторитет України як правової демократичної держави.