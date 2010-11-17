Сьогодні відбудеться засідання РНБО

У середу, 17 листопада, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони України.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляв, що чергове засідання РНБО буде присвячене оцінці загроз для держави, які потенційно можуть мати місце у 2011 році.

Попереднє засідання РНБО проводилося 5 серпня у Криму. Воно було скликане в екстреному порядку з метою вироблення заходів із протидії лісовим пожежам.