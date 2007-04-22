Будинок офіцерів ЧФ РФ у Феодосії прикрасили державними прапорами України

Активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” сьогодні о 9-й ранку у Феодосії прикріпили два державних українських прапори на гарнізонному Будинку офіцерів Чорноморського флоту РФ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер цієї організації Олег ЯЦЕНКО, державні прапори стандартних розмірів під гімн України прикріплено під 45-градусним кутом на стіні біля входу.

За словами О.ЯЦЕНКА, „проведенням даної акції ми хочемо підштовхнути органи влади України до виконання своїх обов’язків по захисту суверенітету і встановлення законності у відносинах з російським Чорноморським флотом, який грубо порушує Конституцію України і українсько-російські базові угоди щодо Чорноморського флоту”.

Станом на 9.30 прапори залишалися прикріпленими на стіні Будинку офіцерів. Місцева міліція вже поінформована про подію.