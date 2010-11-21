Завтра істотних опадів не очікується

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі на Лівобережжі та у Криму, а вдень на Закарпатті та у Карпатах невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні часом туман. Вітер слабкий, у західній частині - південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 6-11°, у Криму та на півдні Одещини 11-16°; у Карпатах вночі 0-5°тепла, вдень 2-7°.

У Київській області у понеділок опади не очікуються, часом туман. Вітер слабкий. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°. У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.