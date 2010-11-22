На Житомирщині вчитель наклав на себе руки після того, як з його пістолета отримав поранення один з учнів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

Як йдеться у повідомленні, 16 листопада до Радомишльського райвідділу міліції із заявою звернувся 20-річний вчитель праці загальноосвітньої школи цього району, який повідомив, що один з учнів 11 класу з необережності здійснив постріл із його пневматичного пістолету, який він залишив без нагляду. В результаті інший учень, 1995 року народження, отримав ушкодження правого ока.

Слідчо-оперативна група встановила, що того дня заявник разом з учнями 11 класу із 9-ї до 12-ї години у лісовому масиві садили дерева. У перервах між роботою вчитель разом з учнями стріляв зі свого пневматичного пістолету, марки "А-112", калібру 4,5 мм, по пластикових пляшках.

Близько 13-ї години усі повернулись до школи. Вчитель залишив пістолет на столі, а сам на деякий час вийшов. Один з учнів, 1993 року народження, взяв зброю, вийшов з класу та в коридорі підійшов до групи дітей, де з необережності вистрелив в одного з них.

Постраждалого було доставлено до однієї з лікарень області, де він перебуває і зараз.

Пневматичний пістолет працівники міліції тоді вилучили.

Однак вже 19 листопада о 10.00 до тієї ж чергової частини Радомишльського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в лісовому масиві повісився молодий хлопець, як з’ясувалось, вчитель праці, з чийого пістолета стріляв учень.

При зовнішньому огляді видимих тілесних ушкоджень, які б вказували на наявність ознак злочину, на тілі не виявлено. Остаточний висновок зробить судово-медична експертиза, куди наразі направлено тіло.