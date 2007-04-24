Міла Йовович чекає дитину (фото)

Мрії зоряної актриси Міли Йовович про материнство збуваються. Як повідомляє представник актриси, 31-річна Йовович чекає дитину від режисера Пола Андерсона. Коли саме малюк з`явиться на світло, поки не повідомлено.

Мілла Йовович і Пол Андерсон познайомилися 2002 р. на зйомках фільму "Обитель зла", де Мілла зіграла головну роль, а Пол був режисером. Через рік пара оголосила про заручини, але одружуватися Андерсон і Йовович поки не поспішають.

Сама Мілла запевняє, що серйозно вони це ще не обговорювали. Зате місце для церемонії одруження закохані вже вибрали. "Маю добру подругу в Італії. Вона належить до стародавнього італійського роду, у них є замок, і ми сподіваємося там одружитися", - поділилася Йовович.

Дла Мілли цей шлюб не перший. Кілька років актриса була дружиною французького режисера Люка Бессона.

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