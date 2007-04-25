У Вищому адміністративному суді наполягають: вибори вони не забороняли

Прес-служба Вищого адміністративного суду України уточнює, що суд не виносив жодних рішень щодо заборони проведення позачергових виборів 27 травня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищого адміністративного суду України, рішенням Вищого адміністративного суду України від 23 квітня 2007 року було відхилено апеляційну скаргу виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» про визнання протиправною бездіяльності Центральної виборчої комісії за пропуском строку оскарження.

В той же час Вищий адміністративний суд виніс окрему ухвалу по цій справі, в якій йде мова про очевидний факт бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо порушення строку і порядку утворення окружних виборчих комісій, що ставить під сумнів проведення позачергових парламентських виборів у строки, визначені Указом Президента України. В окремій ухвалі, зокрема, вказано: «Про встановлені судом обставини довести до відома Президента України та Центральну виборчу комісію для вжиття відповідних заходів».

Прес-служба ВАСУ наголошує, що заборона проведення позачергових парламентських виборів в Україні не була предметом розгляду у Вищому адміністративному суді, тому недоречно говорити про те, що «Вищий адміністративний суд заборонив проводити дострокові парламентські вибори 27 травня 2007 року».

Натомість предметом розгляду була бездіяльність Центральної виборчої комісії, яка (бездіяльність) унеможливлювала проведення позачергових парламентських виборів у встановлені строки, оскільки окружні виборчі комісії не були створені за 50 днів до дня виборів – 27 травня 2007 року, як цього вимагає Закон України «Про вибори народних депутатів України».

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ заявила, що Вищий адміністративний суд України підтвердив рішення Печерського районного суду Києва про відмову розглядати позов Блоку Юлії Тимошенко про бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо формування окружних виборчих комісій.

Сьогодні, 25 квітня, народний депутат V скликання, член фракції Партії регіонів Григорій КАЛЕТНІК заявив, що, розглядаючи цю скаргу, ВАСУ прийняв окрему постанову, в якій зазначається, що створення окружних виборчих комісій з порушенням термінів, встановлених законом, може поставити під сумнів результати дострокових виборів.

Також сьогодні міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що постанова ВАСУ, в якій ідеться про неможливість проведення позачергових виборів 27 травня, є абсолютно легітимною і має виконуватися. О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що це рішення «очевидне і ясне – виборів бути не може 27 травня за будь-яких обставин».