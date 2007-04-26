Ющенко вшанував пам’ять загиблих у Чорнобильській аварії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні вночі взяв участь у поминальному молебні та церемонії покладання квітів до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

Заходи відбулися у Києві з нагоди 21-ї річниці Чорнобильської аварії, що відзначається 26 квітня, повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

У поминальних заходах також взяли участь секретар РНБОУ Віталій ГАЙДУК, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Олександр ШЛАПАК, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, громадські та політичні діячі, ліквідатори аварії на ЧАЕС, родичі загиблих.

Після покладання квітів учасники заходу запалили свічки біля підніжжя меморіалу в пам’ять про загиблих під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Після цього митрополит Київський і всієї України Володимир (САБОДАН) провів поминальний молебень.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання під звук дзвонів.

Після цього Президент встановив свічку в пам’ять про загиблих у Храмі Входу Господнього в Єрусалим (Чорнобильська церква).