Аварію газопроводу по вул. «Луганської правди» ліквідували

Станом на 19 годину усі роботи з ліквідації аварії на газопроводі по вулиці «Луганської правди» у Луганську завершено.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у газовій службі міста.

Працівники газової служби перевірили і тримають під контролем концентрацію газу у підвалах житлових будинків, що розташовані поблизу газопроводу.

Як повідомлялось, о 12.50 до чергової частини головного управління МНС в Луганській області надійшло повідомлення про сильний запах газу на вулиці “Луганської правди”, де проводилися роботи з підключення нової будівлі до газопроводу поблизу середньої школи №1.

Черговий школи повідомив, що газопровід було розрито ще напередодні. На момент витоку газу в школі перебувало 400 учнів. Заняття терміново були перервані, всі учні і працівники школи були виведені з приміщення.

Ймовірна причина витоку газу – пошкодження газопроводу під час проведення земляних робіт.