Вибух під Новобогданівкою: постраждали співробітники МНС

Сьогодні вдень в результаті вибуху на території 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів під Новобогданівкою (Мелітопольський р-н Запорізької обл.) постраждали 3 співробітники МНС.

Як повідомили УНІАН у керівництві Мелітопольської райдержадміністрації, вибух стався біля полудня, в мить, коли співробітники МНС готували чергову закладку боєприпасів для підриву. (Зараз на території постраждалої в результаті вибухів 275-ї артбази боєприпаси, як правило, спочатку збираються, потім закладаються у спеціально вириті поглиблення в землі, засипаються і знищуються за допомогою заряду і підривника - УНІАН).

"В мить, коли 3 співробітників МНС готували чергову закладку, спрацював підривник, внаслідок чого всі троє дістали поранення, що кваліфікуються медиками як "легкі тілесні", - розповів співбесідник агентства.

У Запорізькому теруправлінні МНС, факт події підтвердили, проте від коментарів відмовилися до завершення службового розслідування за даним фактом.

Згідно з даними прес-центру Запорізького теруправління МНС, роботи з очищення території, постраждалої від вибухів боєприпасів, на території 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів, тривають.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-ї артилерійської бази відбувалися за останні 2,5 роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різного ступеня тяжкості одержали більше 10. В цілому очищенню підлягає територія в 150 га.