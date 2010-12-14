Обладміністрації будуть оптимізовані за матрицею Кабміну?

У Донецькій обласній державній адміністрації вважають, що при проведенні адміністративної реформи оптимізація структур обладміністрацій буде цивілізованою й без репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції перший заступник голови Донецької ОДА Сергій ДЕРГУНОВ.

Говорячи про прийдешню адмінреформу в структурі обласної держадміністрації, він зазначив: «Нічого в цьому не бачу страшного - це нормальний стан, коли структура оптимізується, це не означає, що будуть якісь репресії, будуть якісь складнощі. Я думаю, що буде процес абсолютно цивілізований, нормальний. Ми розвиваємося й це нормально».

На думку заступника губернатора, це логічно, щоб структура обласної адміністрації відповідала структурі центральних органів влади. При цьому він не виключив, що заступникам губернатора також запропонують очолити облуправління.

«Я думаю, що в принципі вертикаль будуватиметься за дзеркальним відображенням, за тією формою, яка зафіксована в Указі (Президента) від 9 грудня, тобто за аналогією з Кабінетом міністрів, - пояснив С.ДЕРГУНОВ. - Ось є чотири віце-прем`єр-міністри «тире» міністри. Аналогічне буде управління інфраструктури, як зараз сформовано у Бориса КОЛЕСНІКОВА. І заступники губернатора цілком можуть бути й начальниками управлінь...».

Водночас С.ДЕРГУНОВ нагадав, що Донецька ОДА вже зверталася в уряд із проханням розробити якусь методику для оптимізації структури обладміністрації. «Ми хотіли, виходили з проханням - бачити якусь методику для оптимізації структур – чи то виходячи з чисельності населення регіону, чи то з питомої ваги в обсягах промислового виробництва, чи то ще за якимись критеріями методично визначити – яка повинна бути чисельність обласної державної адміністрації в кожному регіоні», - сказав заступник губернатора. І зізнався, що йому поки невідомо, які ж конкретно будуть зміни на місцях.

«У зв`язку з адмінреформою, безумовно, в Донецькій області будуть зміни. Які – поки, на жаль, не можу відповісти», - зазначив С.ДЕРГУНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізаціюсистеми центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації та реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менше ніж на 30%, і вжити заходи зі скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше ніж на 50%.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. Із них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив із 26 до 17 осіб.

На другому етапі адмінреформи відбудеться оптимізація органів влади на місцях.