Правозахисники провели акцію протесту проти тортур у міліції

Сьогодні у Харкові кілька десятків представників правозахисної організації провели акцію протесту проти тортур у міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту пройшла у форму пікетування приміщення Головного управління МВС України в Харківській області, що на вулиці Раднаркомівській. Вона була організована Харківською правозахисною групою (ХПЗ).

Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Катуванням – ні», «Катів – до суду» і висловлювали протест проти катувань у Київському райвідділі Харкова затриманого Якова СТРОГАНА.

Правозахисники вимагали також порушити кримінальну справу стосовно причетних до тортур громадянина представників міліції.

Водночас, на сайті обласної міліції розміщено повідомлення прес-служби, в якому заперечується факт застосування фізичної сили правоохоронцями Харкова.

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