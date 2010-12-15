У Чернівецькій ОДА зменшать кількість заступників і топ-менеджерів

У Чернівецькій облдержадміністрації обіцяють зменшити кількість заступників голови та топ-менеджерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій ГАЛИЦЬ повідомив на апаратній нараді, коментуючи заходи з оптимізації органів виконавчої влади.

«Зменшення кількості топ-менеджерів, заступників, позитивно вплине на оптимізацію виконавчої влади. Кожний начальник управління матиме змогу формувати політику у своїй галузі. Цей процес позитивний та необхідний для країни», – заявив він.

Г.ГАЛИЦЬ вважає, що адміністративна реформа, зміни в державному управлінні позитивно «сприймуться людьми».

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, «зміни в управлінні Чернівцями будуть еволюційними».

«Місто кероване, виконавчі органи місцевого самоврядування у Чернівцях здійснюють свої функції відповідно до покладених на них повноважень згідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», однак певні зміни в управління, в т.ч. скорочення чисельності апарату, які дозволять оптимізувати видатки, з наступного року буде внесено. Однак робитиметься це еволюційним шляхом, із застосуванням новітніх управлінських практик, впровадженням електронного урядування», – заявив міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК.

Він запевнив, що головними принципами кадрової політики в місті залишатиметься «професіоналізм, порядність та готовність самовіддано служити інтересам територіальної громади».

Мер звернув увагу на те, що за останні десять років чисельність виконавчого апарату міської ради, районних у місті рад не збільшувалася. «У Чернівцях відсутнє дублювання функцій між міською та районними у місті радами, і цей позитивний досвід відзначено у працях теоретиків і практиків місцевого самоврядування і рекомендовано до застосування в інших адміністративних одиницях», - зауважив М.ФЕДОРУК.

На його думку, запровадження сучасних методів в управління містом, зокрема ширше застосування електронного урядування, дозволить «оптимізувати як кількісний, так і якісний склад виконавчих органів».

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 грудня, на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що найближчим часом розпочнеться другий етап адміністративної реформи, який полягатиме в оптимізації системи місцевих органів влади.

Звертаючись до присутніх, зокрема керівників місцевих органів влади, Президент «по-хорошому» попросив їх скоротити бюрократичні апарати цих органів влади.