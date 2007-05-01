За що звільнили суддю Пшеничного і за що звільнять суддю Станік

Радник Президента України Микола ПОЛУДЬОННИЙ заявляє, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО може звільнити Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду.

Про це М.ПОЛУДЬОННИЙ сказав в ефірі "5-го каналу".

"Президент України також розглядає це питання з приводу того, що є в діях Сюзанни СТАНІК достатньо серйозні порушення", - зокрема, зауважив М.ПОЛУДЬОННИЙ.

Він уточнив, що "це і питання пов`язані з тим, що вона особисто взяла справу без доручення Конституційного Суду України, справу до розгляду. Це і питання політичних заяв. Це і питання поведінки. Ну, наприклад, на мою думку, несумісна поведінка, яка не сумісна зі статусом судді. Це питання дотримання, недотримання Законів України".

Також, коментуючи звільнення Президентом заступника голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО, М.ПОЛУДЬОННИЙ заявив, що В.ПШЕНИЧНИЙ порушив Закон України "Про статус суддів". Саме це й стало підставою для звільнення. "Якщо ви згадаєте процес 17-го квітня цього року, пан ПШЕНИЧНИЙ публічно порушив таємницю дорадчої кімнати. Він розголосив хто і яким чином голосував за рішення Конституційного Суду стосовно цієї справи по Указу 5 квітня 2007 року. А ми абсолютно чітко знаємо про те, що статус судді Конституційного Суду визначається також і Законом "Про статус суддів України". Стаття 6-та Закону України "Про статус суддів" прямо каже - суддя, це обов`язки судді, суддя зобов`язаний не розголошувати таємницю дорадчої кімнати. З засідання, яке відбувалося 5-го квітня, було закритим, тобто в режимі дорадчої кімнати, пан ПШЕНИЧНИЙ повідомив про те, як відбувалося голосування, хто з суддів за що голосував".

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Президент своїм указом звільнив В.ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду "у зв`язку з порушенням присяги".