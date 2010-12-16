Янукович: ми одержали гібрид, не відомий жодній економіці світу
"Не буду називати це грубими словами"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про свій намір підняти на найвищий рівень відповідальність за інформування населення про дії і рішення влади, зокрема, у процесі проведення реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на бізнес-форумі українських і латвійських підприємців сьогодні у Ризі.
«Ми працюємо над тим, щоб створити систему, яка б передбачала, що кожний крок влади має обговорюватися у суспільстві. Суспільство повинне мати максимум інформації – правдивої інформації. Відповідальність урядовців за доведення інформації до суспільства, до громад у містах, районах України ми піднімемо на найвищий рівень», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Кажучи про цілі, завдання і зміст розпочатих в Україні реформ, Президент відзначив, що вони вкрай необхідні, оскільки у процесі трансформації держави від радянської системи до ринкової економіки Україна стала нагадувати «гібрид».
«Я абсолютно впевнений у тому, що у кожній державі різні були підходи. І ми одержали, взагалі-то, гібрид, не відомий ні в одній системі економік світу або в розвинених країнах… А одержали щось таке – якусь подібність. Я не буду називати це грубими словами. І сьогодні нам цю подібність потрібно реформувати», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, «якщо реформи в Україні не відбудуться, ми матимемо величезну кількість проблем».