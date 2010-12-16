Янукович: ми одержали гібрид, не відомий жодній економіці світу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про свій намір підняти на найвищий рівень відповідальність за інформування населення про дії і рішення влади, зокрема, у процесі проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на бізнес-форумі українських і латвійських підприємців сьогодні у Ризі.

«Ми працюємо над тим, щоб створити систему, яка б передбачала, що кожний крок влади має обговорюватися у суспільстві. Суспільство повинне мати максимум інформації – правдивої інформації. Відповідальність урядовців за доведення інформації до суспільства, до громад у містах, районах України ми піднімемо на найвищий рівень», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Кажучи про цілі, завдання і зміст розпочатих в Україні реформ, Президент відзначив, що вони вкрай необхідні, оскільки у процесі трансформації держави від радянської системи до ринкової економіки Україна стала нагадувати «гібрид».

«Я абсолютно впевнений у тому, що у кожній державі різні були підходи. І ми одержали, взагалі-то, гібрид, не відомий ні в одній системі економік світу або в розвинених країнах… А одержали щось таке – якусь подібність. Я не буду називати це грубими словами. І сьогодні нам цю подібність потрібно реформувати», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «якщо реформи в Україні не відбудуться, ми матимемо величезну кількість проблем».