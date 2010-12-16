КНМП закликає власників телеканалів не перетворювати журналістів на стукачів

Київська незалежна медіа-профспілка закликає власників телеканалів не перетворювати журналістів на стукачів і не надавати міліції відео протестних акцій на Майдані Незалежності.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі медіа-профспілки.

Як зауважили у Комітеті КНМП, “громадяни України вийшли на Майдан не з метою дестабілізації ситуації в країні, а на знак протесту проти порушення своїх прав. Податковий кодекс, проти якого протестували громадяни, був зроблений неякісно і порушував конституційні права громадян. Це визнав і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, наклавши вето на цей документ”.

“Якщо керівники телеканалів прислухаються до вимог міліції, то вони не просто порушать журналістську етику, а стануть прислужниками репресивної машини. Засоби масової інформації повідомили вчора і сьогодні, що київська міліція звертається до телеканалів з проханням надати відео з акцій на Майдані Незалежності”, йдеться у повідомленні.